avec Julien Sellier et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/02/2018 à 07:36

À l'issue de quatre heures d'audience, le tribunal correctionnel de Pontoise dans le Val-d'Oise s'est déclaré incompétent mardi 13 février, lors du procès d'un homme âgé de 29 ans, jugé pour atteinte sexuelle sur une jeune fille de 11 ans.



Se dessaisissant du dossier, le tribunal correctionnel demande au parquet "de mieux se pourvoir", incitant ainsi à la nomination d'un juge d'instruction et à l'ouverture d'une information judiciaire. S'ouvre une longue procédure et une reprise des investigations et des auditions.

Au bout de celle-ci, le juge devra décider qui est compétent pour juger l'affaire. Si les faits de viol sont qualifiés, c'est devant une cour d'assises qu'elle se poursuivra. Une première victoire pour la famille de la collégienne et les quatre associations de protection de l'enfance qui se sont constituées partie civile dans cette affaire.

À écouter également dans ce journal

- Si la France "a des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils" en Syrie par le régime, "nous frapperons", a réaffirmé mardi 13 février Emmanuel Macron devant l'Association de la presse présidentielle.



- La classe de Terminale pourrait changer de nom et s'appeler "classe de maturité". C'est une suggestion du ministre de l'Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer. Une proposition formulée dans le cadre de la réforme du baccalauréat et des lycées.



- Affiche de rêve ce mercredi 14 février : le Paris Saint-Germain de Neymar défie le Real Madrid de Cristiano Ronaldo en huitième de finale aller de la Ligue des champions.