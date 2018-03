publié le 28/08/2017 à 16:34

Des promeneurs ont découvert la semaine dernière un nombre impressionnant de poissons morts, flottant à la surface de la Seiche, rivière bretonne d'Ille-et-Vilaine, selon Ouest-France. Après analyse des services de l'État et de l'agence française de la biodiversité, les poissons ont été intoxiqués par des déversements de l'usine Lactalis.



Ouest-France rapporte que du lactose brut a été "déversé de manière anormale dans la rivière" depuis mardi 22 août, privant la faune et la flore d’oxygène, à cause d'une saturation de la station d'épuration de l'usine.

Des mesures ont été prises pour tenter de lutter contre cette pollution : le lactose déversé a été dévié vers des bassins de rétention, et les autorités sanitaires ont accéléré les rejets d'un étang pour "diluer" l'eau contaminée. Mardi 30 août, une entreprise spécialisée est attendue pour insérer à nouveau de l'oxygène dans la rivière.

Des risques de sanction contre Lactalis

À cause de ces déversements, des centaines de poissons sont morts étouffés. S'ils ont depuis été enlevés de la rivière polluée, une vidéo de France Bleu Armorique montre une quantité impressionnante de poissons qui flottent à la surface. Une situation dénoncée par l'association des pêcheurs d'Ille-et-Vilaine, qui envisage de porter plainte contre le groupe laitier.

Le rejet organique d'une usine Lactalis provoque une hécatombe de poissons dans la Seiche pic.twitter.com/zdXZF2FhS3 — FB Armorique (@bleuarmorique) 25 août 2017

La préfecture d’Ille-et-Vilaine a décidé de faire inspecter les installations de l’entreprise Lactalis à Retiers. Les services de l’État ont aussi annoncé qu'ils allaient dresser un procès-verbal qui sera transmis au procureur de la République, en vue d’une procédure pour une infraction au code de l’Environnement.