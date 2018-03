Haut-Rhin : une mère mise en examen pour 5 infanticides 14 ans après

et AFP

publié le 30/11/2017 à 14:10

L'affaire a été élucidée 14 ans après les faits. Jeudi 30 novembre, le procureur de Mulhouse, Dominique Alzeari, a annoncé la mise en examen d'une mère de famille qui a reconnu un quintuple infanticide, perpétré 14 ans plus tôt.





Il lui est reprochée cinq meurtres de nouveau-nés, et non pas quatre, car les enquêteurs ont trouvé un cinquième bébé au domicile du couple, a précisé le procureur. La femme, 53 ans, encourt la réclusion à perpétuité.

Les cadavres, en état de décomposition avancée, de quatre nouveau-nés, avaient été trouvés dans trois sacs poubelles dans la forêt de Galfingue, près de Mulhouse, le 21 octobre 2003, par le propriétaire d'un terrain mitoyen. Selon l'autopsie réalisée en 2003, les nourrissons étaient nés viables et au moins deux d'entre eux avaient été étranglés avec des cordelettes retrouvées autour de leur cou.

Une information judiciaire contre X pour homicides volontaires avait été ouverte. L'enquête, close en 2009 faute de preuves, avait été rouverte en 2013, eu égard au progrès de la science en matière de profil ADN, et confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Strasbourg.