publié le 16/02/2018 à 21:04

La scène est digne de The Revenant, lorsque Leonardo di Caprio se bat en duel avec un grizzli. C'est pour sauver son chiot, un labrador de onze mois, Clover, que Dustin Gray a dû en venir aux mains avec un ours, comme le raconte 20 Minutes. L'homme s'en est sorti avec des égratignures et quelques ecchymoses.



Un ours noir de près de 70 kilos s'en est pris à son animal de compagnie tandis qu'il le promenait dans un bois du Maine, au Nord-Est des États-Unis. "C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais, voir un ours en hiver", raconte le propriétaire du chien dans le Bangor Daily News. La "grosse masse de fourrure noire" a foncé sur son chien et Dustin a senti que la laisse lui échappait alors des mains.



S'en est alors suivi un combat d'homme à ours : Dustin, mains nues, face à l'imposant animal qui mordait son chiot. Le maître de Clover, un employé du bâtiment, a enchaîné sans hésiter les coups de poings et coups de pieds sur l'ours pour sauver son chien. "J'ai fourré mes mains droit dans ses yeux", raconte-t-il ainsi au Bangor Daily News.

C'est la première fois depuis 2010, selon le média local, qu'un humain doit se battre avec un ours. La particularité de cette histoire est qu'en cette saison, les ours sont normalement tenus d'hiberner. Un manque de chance pour le chiot Clover qui, grièvement blessé, a été conduit chez le vétérinaire.