Disparition de Maëlys : où en est l'enquête ?

publié le 31/08/2017 à 16:34

"On ne perd pas l'espoir qu'elle puisse être encore en vie", a confié une source proche du dossier. La petite Maëlys, neuf ans, a disparu dans la nuit du samedi 26 août au dimanche 27 août, lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Aperçue pour la dernière fois vers 3 heures du matin, la gendarmerie a depuis interrogé tous les convives et continue de passer le périmètre au peigne fin.



Deux hommes ont été placés en garde à vue par les forces de l'ordre en charge de l'enquête sur la disparition de la fillette. Jeudi 31 août, un premier potentiel suspect avait été entendu puis placé en garde à vue. Selon des déclarations de témoins, l'homme de 34 ans se serait absenté de la fête sur des créneaux pouvant correspondre avec la disparition de la petite Maëlys selon la procureure de la République.

Ses déclarations comportent des contradictions. Une source proche du dossier Partager la citation





Selon une source proche du dossier citée par l'Agence France Presse, le suspect serait un ami du marié, invité pour le dessert et arrivé sur le tard à la fête. Une information qui n'a cependant pas été confirmée par le procureur de Bourgoin, Didier Baudoin, qui évoque "une personne présente au mariage". Cette garde à vue, qui a été prolongée de 24 heures, a été la première avancée significative de l'enquête.

Vendredi 1er août, un deuxième homme a été placé en garde à vue par les gendarmes. Également âgé de 34 ans, l'individu est actuellement interrogé sur son emploi du temps. "Ses déclarations comportent des contradictions" a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête.



250 personnes entendues, le gardien un temps suspecté

250 personnes qui participaient à la fête ont déjà été auditionnées par les enquêteurs depuis le début de la semaine. Auparavant, le gardien de la salle des fêtes avait été suspecté, mais n'avait pas été interpellé ni mis en garde à vue. Son domicile avait été perquisitionné et son véhicule passé au crible par les enquêteurs. Sur RTL, il a clamé son innocence, et assuré ne pas connaître la fillette et "ne pas comprendre comment elle s'est retrouvée toute seule".

Les recherches continuent

En parallèle, les forces de l'ordre poursuivent les recherches et explorent toutes les pistes. L'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée, et la piste de l'accident est encore envisagée par les forces de l'ordre. Cependant, une source proche du dossier a déclaré que les autorités continuent "de penser qu'elle est sans doute partie dans un véhicule".



Les gendarmes passent depuis 5 jours la zone de la salle des fêtes au peigne fin, assistés par un hélicoptère, des plongeurs et des maîtres-chiens. Jeudi 31 août, les recherches ont été élargies aux champs et aux bords des routes attenantes. "Ce qui compte, c'est d'avoir un maximum de chances de retrouver Maëlys dans les plus brefs délais", a déclaré la procureure mardi 29 août.

¿¿#AppelàTémoins lancé par les gendarmes de l'#Isère après la disparition inquiétante de Maëlys, 9 ans, à Pont-de-Beauvoisin #MerciRT pic.twitter.com/qmPAstqTrD — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 28 août 2017