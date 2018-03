Disparition de Maëlys : le lavage méticuleux du véhicule du suspect

publié le 28/09/2017 à 11:18

Il s'agirait d'un nettoyage intensif, voire obsessionnel. Le principal suspect dans l'enquête sur la disparition de Maëlys a passé plus de deux heures à nettoyer méticuleusement son véhicule.



Les enquêteurs se concentrent désormais sur la vidéosurveillance de la station de lavage où le suspect a lavé son véhicule au lendemain du mariage. L'ex-militaire s'est rendu dans cette station située à l'entrée de la commune, le dimanche 27 août, en fin d'après-midi.

Les images de vidéosurveillance de la station montrent l'homme en train de soigneusement nettoyer son véhicule durant plus de 2h15. En plus d'avoir utilisé du produit pour nettoyer les jantes, le jeune homme a largement insisté sur les poignées extérieure et intérieure de la portière côté passager. Pendant 40 minutes, il utilise l'aspirateur de la station de lavage pour nettoyer les tapis de sol et le siège, toujours côté passager.

Un mois après la disparition de la fillette, les enquêteurs tentent désormais de déceler le moindre indice à travers cette scène de lavage intensif. De son côté, l'ex-militaire avait expliqué avoir lavé son véhicule dans le but de le vendre.