publié le 25/03/2018 à 18:16

Samedi 24 mars, à Dax, un homme a été sauvé de justesse après un arrêt cardiaque grâce au geste généreux d'une association landaise, "Au cœur des jumeaux", qui fait de la sensibilisation aux risques d'accidents et distribue des défibrillateurs aux équipes et installations sportives de la région, avait en effet offert à une équipe dacquoise de vétérans, Lous Charnegous, l'un de ces appareils, comme le raconte France Bleu Gascogne. Lors de l'échauffement d'un tournoi opposant trois équipes, un joueur originaire de Tyrosse s'est effondré, victime d'un malaise, sous les yeux incrédules de ses coéquipiers et adversaires.



Deux joueurs, également secouristes, ont alors déchiré son maillot pour lui prodiguer des massages cardiaques avant d'utiliser le défibrillateur flambant neuf et de lui administrer trois chocs électriques qui ont permis à son coeur de redémarrer. Il a ensuite été pris en charge par le Smur et emmené jusqu'à l'hôpital de Dax avant d'être transféré par hélicoptère à Bayonne. Il serait hors de danger.

Présent au bord du terrain, le président d'"Au coeur des jumeaux", Jean-Michel Campistron, a pu constater avec émotion l'importance de ce qu'il fait au quotidien avec son association. "Tout le monde était heureux. On s'est congratulé comme une équipe qui avait gagné un match. J'en ai encore les larmes au yeux", a-t-il déclaré à France Bleu Gascogne. En mai 2017, un spectateur avait déjà été sauvé par un appareil offert par l'association au club de Saint-André-de-Cubzac (Gironde). Depuis 2011 et la création d'"Au coeur des jumeaux", 127 défibrillateurs ont été remis gratuitement aux clubs sportifs de trois départements, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.