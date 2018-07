et AFP

publié le 01/07/2018 à 08:02

C'est un accident rarissime qui s'est produit vendredi 29 juin à Angoulême (Charente). Un jeune homme de 28 ans a été grièvement blessé après avoir été électrocuté par sa guitare à son domicile.



Le guitariste jouait de son instrument lorsque son ami, brièvement sorti, l'a découvert à son retour à terre, les mains crispées sur la guitare. Il a alors tenté de lui porter secours en lui arrachant l'instrument et s'est pris une décharge électrique. Ce dernier a alors débranché le système électrique et appelé les secours, a-t-on appris samedi 30 juin auprès des pompiers.

Arrivés sur les lieux, ces derniers ont transporté le jeune homme dans un état grave à l'hôpital d'Angoulême. Son ami n'a quant à lui été que légèrement blessé.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime a été "électrisé" pendant au moins quatre minutes et a fait un arrêt cardiaque, a rapporté La Charente Libre, précisant que le guitariste avait été retrouvé tétanisé sur son instrument.



Le commissariat d'Angoulême est chargé de l'enquête afin de déterminer les causes de cet accident dramatique. Installation défectueuse ou encore problème d'isolation, les policiers ont saisi la guitare et le matériel de sonorisation pour faire toute la lumière sur cette affaire, rapporte le quotidien.