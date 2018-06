publié le 25/06/2018 à 09:06

Si le personnage fictif d'Arsène Lupin était surnommé le "gentleman cambrioleur", l'homme qui fut surnommé "le violeur des balcons", 35 ans et bien réel lui, n'avait rien d'un gentleman. Abdelhamid Zouhari, agent de maîtrise, comparaît à partir de ce lundi 25 juin devant la Cour d'assises du Vaucluse à Avignon. Il est accusé d'avoir commis six viols et quatre tentatives de viol, un vol avec arme, un autre avec violence et deux violations de domicile, après avoir pénétré sur les balcons de femmes qui vivaient seules.



De 2013 à 2015, Abdelhamid Zouhari avait terrorisé le secteur d'Avignon, Sorgues, Aix-en-Provence en agressant des femmes, en se faufilant dans leur appartement la nuit ou au petit matin par les fenêtres des balcons restées ouvertes. Très méfiant, Abdelhamid Zouhari avait réussi pendant des mois à échapper aux surveillances des policiers du Vaucluse et de ceux des Bouches-du-Rhône.

Un processus très schématique

C'est une ombre que ces derniers ont poursuivi pendant trois ans. Un équilibriste surnommé tout d'abord "le chat", puis "le violeur des balcons". Une dizaine de femmes seules ont été attaquées la nuit, à l'automne. Toujours le même scénario : l'homme s'agrippait aux balcons jusqu'à ceux du troisième étage, entrait sans bruit puis bondissait sur sa victime pour abuser d'elle.

L'inconnu aimait questionner ces femmes sur leur vie privée, leurs habitudes, leurs loisirs, leur profession, puis leur demandait de se doucher et de nettoyer l'appartement à l'eau de javel... Prudent et insaisissable.



Les enquêteurs avaient mobilisé une profileuse, qui avait établi le portrait d'un "violeur gentleman" - en dépit de ce qu'inspirent de telles pratiques - un inconnu selon elle soucieux de se rassurer sur sa virilité. La voiture d'Abdelhamid Zouhari, repérée à deux reprises, et une trace ADN, l'avaient trahi au mois de janvier 2015. L'agent de maîtrise bien noté était devenu le violeur des balcons le jour où sa femme l'avait trompé et abandonné avec leurs deux filles... L'homme qui terrorisait toute une région s'était dit soulagé lors de son arrestation.