publié le 28/12/2017 à 23:18

Deux jours après ce terrible accident mortel sur l'A6, survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre, on en sait plus sur le chauffard responsable du drame. Il s'agit d'un homme de 69 ans qui a pris l'autoroute à contresens sur une quinzaine de kilomètres en Saône-et-Loire. Il n'a pas réagi aux appels de phares avant la collision mortelle avec une autre voiture. L'accident a fait trois morts décimant une famille. Le chauffard conduisait sous l'empire de stupéfiants et il avait bu beaucoup d'alcool avant de prendre le volant.



Il était ivre avec 1,91 gramme d'alcool dans le sang et, l'analyse est formelle, il avait consommé du cannabis. Le chauffard conduisait sous l'emprise de stupéfiants et avait bu beaucoup d'alcool avant de prendre le volant. On comprend mieux pourquoi cet homme, qui avait donc 69 ans, n'a absolument pas réagi quand le véhicule s'est porté à sa hauteur sur l'autoroute pour tenter de le faire s'arrêter mardi soir à 00h30.

Un père et sa fille sont morts sur le coups

Un chauffeur routier a expliqué sur RTL qu'il l'avait vu passer selon lui à plus de 100 km/h. Les enquêteurs essaient d'en savoir plus sur cet homme en tentant de retrouver des proches mais il vivait a priori assez isolé juste à côté de la petite ville de Cluny en Saône-et-Loire à une vingtaine de kilomètres de là où s'est produit l'accident.

Par ailleurs, les gendarmes ne comprennent toujours pas comment et à quel endroit précisément il a pris l'autoroute à contresens. Le chauffard mort dans la collision et a décimé une famille : un père et sa fille qui sont morts sur le coup. Ils habitaient à La Trinité près de Nice dans les Alpes-Maritimes.