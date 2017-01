Des appareils Apple déposés par le copilote sur le tableau de bord du MS804 sont soupçonnés d'avoir provoqué un incendie à bord.

Crédit : Andy Buchanan / AFP

par Félix Roudaut publié le 13/01/2017 à 14:06

C'était il y a huit mois. 66 personnes, dont 15 Français, trouvaient la mort dans le crash d'un avion EgyptAir reliant Paris au Caire. Les enquêteurs français privilégient l'hypothèse d'un incident technique tandis que les Égyptiens penchent pour l'acte terroriste. Et les gendarmes tricolores ont visiblement découvert un nouvel élément pour étayer leur thèse. Selon Le Parisien, les autorités présument que la tablette tactile et l'iPhone du copilote seraient à l'origine du drame.



D'après les vidéos issues des caméras placées devant l'appareil alors qu'il se trouvait au poste d'embarquement de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, le 19 mai 2016, le copilote aurait posé son iPhone 6s, un iPad mini 4 et des flacons de parfum sur le tableau de bord, près d'une vitre du cockpit. Or c'est depuis cet endroit précis que les alertes automatiques Acars ont commencé.

Si rien d'anormal n'a été détecté lors du contrôle des appareils électroniques du copilote égyptien, les enquêteurs n’excluent pas un échauffement des batteries au lithium qui alimentent ces produits signés Apple. Les coïncidences sont en effet troublantes. Juste avant le crash du MS804, un premier message d'alerte indique que le fenêtre du copilote souffre d'un problème de dégivrage ou d'alimentation électrique. Toujours côté copilote, un second message alerte dans la foulée d'une anomalie au niveau de la vitre coulissante du cockpit.



Alors que le crash est imminent, une dernière série de messages viendront indiquer la présence de fumée à proximité des toilettes et dans la soute. Les enquêteurs sont donc tentés de faire le lien entre le moment où le copilote a déposé ses appareils électroniques et le déclenchement des nombreuses alertes. Ces intuitions doivent désormais être vérifiées par les autorités égyptiennes et le BEA français. Joint par Le Parisien, Apple certifie qu'au vu du rapport, "il n'y a pas de preuve qui lie cet événement aux produits Apple". La firme l'affirme : ses appareils sont "rigoureusement" testés afin de s'assurer qu'ils soient conformes aux normes internationales.