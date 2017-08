VIDÉO - Ukraine : un cessez-le-feu pour permettre aux enfants de faire leur rentrée

publié le 25/08/2017 à 15:07

La rentrée scolaire ne devrait pas se faire sous les bombes en Ukraine. L'armée ukrainienne et les séparatistes soutenus par la Russie ont annoncé un cessez-le-feu. Les fusils se sont tus le 24 août à 21h en vue de la rentrée scolaire, le 1er septembre.



"En raison du début imminent de l'année scolaire, le Groupe de contact a accepté et soutenu un cessez-le-feu stable et universel le long de la ligne de contact du Donbass", aurait déclaré Denis Pouchiline, le négociateur des rebelles prorusses, d'après le principal site d'information séparatiste.

Le Groupe de contact pour l'Ukraine rassemble des représentants de Kiev, de Moscou et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). L'OSCE, qui mène une mission de surveillance dans la région, a salué un signal "encourageant".

10.000 morts, dont 2.700 civils

Le conflit a fait plus de 10.000 morts depuis 2014, dont 2.700 civils. Il s'est déclenché lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. Depuis, les combats se poursuivent entre les troupes ukrainiennes et prorusses pour le contrôle de la région du Donbass dans l'est du pays.



Les cessez-le-feu sont fréquents mais rarement respectés. Les deux camps s'accusent mutuellement de leur violation.