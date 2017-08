publié le 26/08/2017 à 10:30

Depuis mercredi 23 août, les autorités hongkongaises ont décrété le niveau d'alerte maximal à la tempête face au typhon Hato. C'est la troisième fois depuis 1997 que la Chine met en place le niveau d'alerte 10. Ce typhon a été accompagné de rafales de vents allant jusqu'à 168 kilomètres heure. Plusieurs arbres, grues et échafaudages ont été arrachés par l'impressionnante tempête. Les rues de Hong Kong, habituellement noires de monde, étaient désertes. La ville chinoise ne déplore cependant aucun mort, ce qui s'explique par la longue expérience des autorités Hongkongaises en la matière.



Les rafales ont aussi touché le paradis du jeu en Chine, la ville de Macao, faisant au moins 9 morts et une centaine de blessés. Les casinos de la ville ont été plongés dans le noir, certains fonctionnant grâce à des générateurs et d'autres ont été obligés de fermer leurs portes. Les médias locaux ont diffusé des images de voitures submergées et de gens en train de nager dans la rue alors que le typhon Hato déferlé sur la région.

Le chef du gouvernement local, Fernando Chui, a expliqué à la presse : "Ces deux derniers jours, nous avons vécu une épreuve extrêmement difficile. Hato est le plus puissant typhon en 53 ans et a provoqué des dégâts considérables à Macao". Il a aussi annoncé la démission du chef des services de météorologie : "Face à ce désastre, nous reconnaissons que nous n'en avons pas fait assez, qu'il y a place pour l'amélioration. Au nom du gouvernement de Macao, je présente mes excuses aux habitants".