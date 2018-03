publié le 27/04/2016 à 11:23

Un policier a permis d'éviter une catastrophe dans la ville d'Hangzhou, dans la province du Zhejiang, en Chine. Alors qu'il gérait la circulation à un carrefour au trafic dense de la ville, il s'est aperçu qu'un trou se formait au sol. Il s'est empressé de sécuriser la zone, en détournant les voitures et plaçant des cônes de sécurité. Les fissures se sont rapidement transformées en trou gigantesque, de deux mètres de profondeur, quatre mètres de long et trois mètres de large, n'empêchant pas les automobilistes de poursuivre leur route.



Les impressionnantes images ont été enregistrées par des caméras de vidéosurveillance. Ces trous sont appelés des "dolines" ou encore "sinkhole", phénomènes loin d'être rares mais bien souvent imprévisibles. Ils sont formés par la dissolution des calcaires de surface et un affaissement des sols. Leur taille est très variable. Dans une zone de marais en Louisiane, aux États-Unis, la doline de Bayou Corne mesure près de 20 hectares.