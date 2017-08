VIDÉO - 3 ans de coalition internationale contre Daesh en chiffres

et AFP

publié le 09/08/2017 à 17:23

La lutte internationale contre Daesh dure depuis 3 ans. La coalition internationale a commencé à bombarder Daesh en Irak le 8 août 2014. Les premières frappes en Syrie n'ont commencé qu'en septembre de la même année.



En 3 ans, 24.000 frappes ont été effectuées en Syrie et en Irak. La coalition internationale revendique aujourd'hui avoir repris 70% du territoire conquis par le groupe terroriste Daesh.

La coalition a reconnu avoir tué 624 civils au cours de ses frappes. Plusieurs associations jugent que ce chiffre est sous-estimé. Certaines estiment que les pertes civiles sont au moins de 4.700 morts.



69 pays sont membres de la coalition internationale. Mais seulement une poignée participent activement, que ce soit par des frappes ou en soutenant et formant des unités localement. Les Etats-Unis sont les plus actifs. Ils représenteraient à eux seuls plus de 60% des bombardements menés en Irak.

L'intervention française aurait coûté 360 millions d'euros

La France aurait mené 1.200 bombardements aériens en Irak. Elle dispose d'environ quarante d'aéronefs dans la région, dont 24 avions de chasse Rafale, ainsi que plusieurs camions d'artillerie. Une participation dont le coût s'élèverait à 360 millions d'euros pour la seule année 2016.