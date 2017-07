publié le 18/07/2017 à 00:02

L’armée irakienne a arrêté une femme et ses quatre enfants le 8 juillet à Mossoul, alors que les combats faisaient rage entre le État islamique et la coalition anti-daesh dans l’ancienne capitale irakienne du groupe terroriste. Les soldats irakiens ont découvert la famille cachée dans une cave, dans un quartier tout juste repris aux mains des jihadistes. Le père de famille est quant à lui porté disparu.



La mère et ses enfants étaient apeurés et amaigris lors de leur découverte. La femme raconte avoir rejoint le groupe État islamique en Syrie, puis en Irak fin 2015 avec son mari aujourd’hui porté disparu. Cette jeune femme originaire de Seine et Marne assure que son mari n'était pas un combattant, et que la famille avait même tenté de fuir du pays à plusieurs reprises ces derniers mois.

Pour Paris, ce dossier représente une situation inédite et un casse-tête diplomatique et judiciaire pour les autorités françaises et irakiennes. Pour l'instant, la mère et ses 4 enfants âgés de 5 mois à 8 ans sont emprisonnés et interrogés à Bagdad en Irak. L'avocat de la famille proteste contre cette situation et demande un rapatriement en urgence en France. De son côté, le ministère français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, affirme surveiller les conditions de détention de la famille, mais ne se prononce pas sur un éventuel retour en France.