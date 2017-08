Un projet de Trump Tower négocié à Moscou en pleine présidentielle américaine

publié le 29/08/2017 à 10:58

Contrairement aux dires de Donald Trump, le président américain, alors tout juste candidat aux primaires du parti républicain, le milliardaire aurait bien entretenu des liens avec la Russie. À partir de septembre 2015, soit trois mois après sa déclaration de candidature, son groupe aurait eu pour projet de construire une Trump Tower à Moscou. Selon Le Washington Post, à l'origine de l'information, des discussions auraient eu lieu via un intermédiaire du nom de Felix Sater.



Dans une déclaration au New York Times et à ABC, son avocat, Michael Cohen, confirme l'information et ajoute que Donald Trump a signé une lettre d'intention en 2015. Cette révélation intervient au moment même où une enquête tente de déterminer s'il y a eu collision entre des membres de son équipe de campagne et la Russie, accusée par l'administration Obama d'avoir fomenté une campagne de désinformation et de piratage au détriment de la candidate démocrate Hillary Clinton.



L'avocat a confirmé également avoir contacté mi-janvier 2016 le porte-parole du président russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskov. "M. Sater (décrit comme ami d'enfance de Michael Cohen et qui a travaillé avec l'organisation Trump pour de multiples projets, ndlr) a suggéré que j'écrive un message à Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, puisque la proposition aurait nécessité des autorisations du gouvernement russe et qui n'avaient pas été données", a déclaré Michael Cohen, qui poursuit en expliquant que les autorisations n'ont jamais été données et que le projet a été abandonné moins de deux semaines plus tard, sans qu'il ne se souvienne avoir reçu de réponse à son message.

Des messages, rapportés par le New York Times, montrent que Felix Sater vantait ses relations supposées avec Vladimir Poutine et prédisait que le projet de Trump Tower Moscow serait politiquement gagnant. "Notre homme peut devenir président des États-Unis et nous pouvons tout orchestrer", a écrit Felix Sater. "Je vais obtenir le feu vert de toute l'équipe Poutine, je gérerai le processus".