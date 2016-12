Un appareil la compagnie Afriqiyah Airway, avec 111 passagers et 7 membres d'équipage, a été détourné à Malte dans la matinée du 23 décembre. L'avion a atterri a annoncé le Premier ministre maltais.

Un avion de ligne de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways a été détourné par "des pirates" vendredi 23 décembre. L'appareil qui assurait un vol intérieur avait décollé de l'aéroport de Sebha et devait se rendre à Tripoli. Il a été dérouté vers Malte, où il a atterri.



Il s'agit d'un Airbus A320, qui transporte 111 passagers (82 hommes, 28 femmes et un bébé), plus 7 membres d'équipage selon Times of Malta. L'avion se trouve sur le tarmac de l'aéroport. Des militaires ont pris position à quelques centaines de mètres. "Les services de sécurité coordonnent les opérations", écrit le Premier ministre maltais Joseph Muscat sur son compte Twitter. 109 passagers ont été libérés pour le moment d'après le ministre maltais. Selon un correspondant de l'AFP sur place, les passagers sont descendus de l'avion très calmement, sans courir ni crier. Deux pirates de l'air détiendraient toujours des membres de l'équipages

Des négociations en cours

"Des négociations sont en train d’être menées pour garantir la sécurité de tous les passagers", a assuré une source du gouvernement d’union nationale (GNA) à Tripoli. Un membre de la compagnie libyenne indique lui que deux pirates de l'air ont menacé les pilotes avec un engin explosif, probablement une grenade, pour les forcer à se diriger vers Malte au lieu d'atterrir à l'aéroport de Mitiga à Tripoli.



On ignore jusqu'ici l'identité des pirates. La personne à l'origine du détournement pourrait être un partisan de Kadhafi, disposé à laisser partir tous les passagers à part l'équipage si les autorités répondent à ses exigences.

La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis cette date, l'Union européenne a interdit de vol toutes les compagnies aériennes libyennes dans son espace aérien, pour des "raisons de sécurité". Depuis plusieurs mois, seules les compagnies aériennes locales opèrent en Libye et assurent des vols intérieurs et des liaisons avec Tunis, Le Caire, Amman, Istanbul et Khartoum.



Plus d'informations à venir.