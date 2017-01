Au moins 35 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans une attaque dans une boîte de nuit à Istanbul

Crédit : AP/SIPA Les ambulances devant la discothèque d'Istanbul attaquée le soir du 31 décembre 2016

par Valentine De Brye , Avec AFP publié le 01/01/2017 à 01:26

Au moins 35 personnes sont mortes dans une attaque "terroriste" menée par au moins un assaillant déguisé en père Noël dans une célèbre boîte de nuit d'Istanbul, dans la nuit de samedi 31 décembre au dimanche 1er janvier, a annoncé le gouverneur de la ville Vasip Sahin.



Au moins 40 personnes seraient blessées dans cette attaque contre l'emblématique boîte de nuit Reina, sur la rive européenne d'Istanbul. Cette attaque survient alors que la Turquie a été secouée depuis plus d'un an par une série d'attentats meurtriers.



"Au moins 35 de nos compatriotes ont perdu la vie, dont un policier", a annoncé Vasip Sahin, peu après l'attaque. Selon la chaîne d'information NTV, plusieurs personnes ont plongé dans le Bosphore,le détroit qui relie la mer Noire à la mer de Marmara, pour échapper aux coups de feu tirés par au moins un assaillant déguisé en père Noël.



La Reina est située à quelques centaines de mètres de l'endroit où avaient lieu les célébrations officielles du Nouvel An, au bord du Bosphore. Plusieurs blessés ont été rapidement emmenés aux urgences tandis que de nombreuses ambulances et véhicules de police étaient dépêchés sur place, selon la chaîne CNN-Türk.