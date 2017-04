Tunisie : une boîte de nuit fermée à cause d'un remix de l'appel à la prière

publié le 04/04/2017 à 05:15

C'est une boîte de nuit de la région d'Hammamet, au nord-est de la Tunisie, qui a été fermée jusqu'à nouvel ordre alors qu'une enquête était ouverte après qu'un DJ a diffusé durant le week-end du 1er avril un mix de l'appel à la prière des musulmans. Une vidéo très partagée depuis dimanche montre des groupes de jeunes danser sur un mix de l'appel à la prière, dans une discothèque de Nabeul (à environ 60 kilomètres au sud de Tunis), à l'occasion d'une soirée notamment animée par des DJ étrangers.



"Après confirmation des faits, nous avons décidé la fermeture de cette boîte de nuit" jusqu'à nouvel ordre, a déclaré le gouverneur de Nabeul, Mnaouar Ouertani. Selon la même source, une enquête a été ouverte et le gérant du club placé en détention provisoire "pour atteinte aux bonnes moeurs et outrage public à la pudeur". "Nous ne permettons pas l'atteinte aux sentiments religieux et au sacré", a encore fait valoir Mnaouar Ouertani, alors que la vidéo a entraîné de vives réactions sur les réseaux sociaux. Dénonçant "des actes portant atteinte au sacré et aux rites religieux", le ministère tunisien des Affaires religieuses a souligné dans un communiqué que "se moquer des sentiments des Tunisiens et de leurs principes religieux est une chose absolument inacceptable".

Organisatrice de l'événement qui s'est tenu du vendredi 31 mars au soir soir au dimanche 2 avril au matin, l'équipe d'Orbit Festival a de son côté "décliné toute responsabilité" et "présenté (ses) excuses", dans un message publié sur sa page officielle Facebook. "Dax J n'avait nullement l'intention de provoquer votre colère ou vous offenser", a-t-elle ajouté. Sur la page de l'événement figure par ailleurs un commentaire de "Dax J" dans lequel il présente lui aussi ses "sincères excuses". "Je n'ai jamais voulu provoquer ou offenser quiconque."

L'"Orbit festival", dont il s'agissait de la deuxième édition, est présenté comme un rassemblement de DJ internationaux à destination des fans de musique "techno". La ville de Nabeul, où se trouve la boîte de nuit, est voisine de la station balnéaire d'Hammamet, l'une des principales destinations touristiques de Tunisie.