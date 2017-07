Total et l'Iran vont signer un accord gazier de 4,8 milliards de dollars

publié le 02/07/2017 à 11:41

Le ministère iranien du pétrole a annoncé qu'un accord de 4,8 milliards de dollars sera conclu lundi 3 juillet entre le groupe français Total, qui dirige un consortium international avec la compagnie chinoise CNPCI.



"L'accord international pour le développement de la phase 11 de Pars-Sud sera signé lundi en présence du ministre du Pétrole et des directeurs de Total, de la compagnie chinoise CNPCI et de la société iranienne Petropars", a annoncé un porte-parole du ministère du Pétrole. Le but de l'opération est de développer un important champ gazier. L'accord préliminaire avait été signé en novembre 2016 à Téhéran. L'accord définitif devait être signé début 2017 et la production commencera au bout de 40 mois.

Cette signature intervient malgré la position hostile de Washington et le vote récent par le Sénat américain de nouvelles sanctions contre l'Iran. Total devient ainsi la première compagnie occidentale du secteur à faire son retour en Iran.