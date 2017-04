et AFP

publié le 27/04/2017 à 06:55

"L'explosion a été énorme et a pu être entendue à Damas". C'est ce qu'a déclaré Rami Abdel Rahman, le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, après l'explosion ce jeudi 27 avril 2017 aux dernières heures de la nuit près de l'aéroport de Damas, a annoncé l'OSDH, sans en spécifier la cause.



L'aéroport international de Damas est situé à environ 25 kilomètres au sud-est de la capitale syrienne. Selon l'OSDH, une ONG basée à Londres, l'explosion n'aurait pas eu lieu dans l'aéroport lui-même. "Ce qui a provoqué cette explosion n'est pas clair, mais plusieurs incendies sont en cours sur le site", a précisé Rami. Abdel Rahman à l'Agence France Presse. Si Damas a été relativement épargnée par la violence, de violents combats ont eu lieu dans la banlieue de la capitale ces derniers mois entre des groupes rebelles et les forces loyalistes au gouvernement.