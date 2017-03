Rotavirus : un nouveau vaccin pourrait permettre de sauver des milliers d'enfants

Ce vaccin est bon marché et peut être conservé pendant un an à des températures élevées.

publié le 24/03/2017 à 16:15

Nouvel espoir pour des milliers d'enfants. Mercredi 22 mars, la revue médicale américaine New England Journal of Medicine a publié les résultats d'un essai clinique de nouveaux vaccins contre les rotavirus, responsables de gastro-entérites aigües qui peuvent s'avérer mortelles pour les jeunes enfants. Testé au Niger, ce traitement s'est avéré efficace à plus de 66% contre la maladie.



Selon Micaela Serafini, directrice médicale de "Médecins Sans Frontières", ce vaccin "pourrait changer la donne" dans la lutte contre ces infections, qui tuent chaque année environ 450.000 enfants de moins de 5 ans dans le monde.

Contrairement aux vaccins qui existent déjà contre les rotavirus, celui-ci n'a pas besoin d'être réfrigéré et peut être conservé jusqu'à un an à une température de 37°C. Il est également très bon marché puisqu'il ne coûte que 2,50 dollars (un peu plus de deux euros). La commercialisation du vaccin a déjà été autorisée en Inde, mais il n'a pas encore été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé.



Les diarrhées à rotavirus sont responsables de 37% des décès des bébés et jeunes enfants dans les pays en voix de développement, et sont la deuxième cause de mortalité infantile dans le monde entier. Contagieuses, ces infections touchent particulièrement les nourrissons, les enfants et les personnes immunodéprimées. Contrairement aux autres causes de diarrhées, la transmission de ces infections ne peut être améliorée par une meilleure hygiène, d'où l'importance de la vaccination.