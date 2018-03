publié le 30/08/2016 à 16:04

À première vue, ce n’est pas une information politique de très haute importance. Elle concerne la vie privée, mais c’est l’intéressée qui a choisi de la rendre publique : Huma Abedin, la directrice adjointe de la campagne de la campagne Clinton a décidé de quitter son mari.





Huma Abedin n’est pas seulement une collaboratrice fidèle d’Hillary Clinton. C’est en quelque sorte sa deuxième fille, sa confidente, sa protégée depuis que cette femme de 40 ans, d’origine indienne, qui a grandi en Arabie Saoudite, a fait un stage à la Maison Blanche. Hillary Clinton était alors Première Dame, et ne l’a plus jamais quittée. Si Clinton est élue présidente, Huma Abedin sera au cœur du pouvoir, dans le Bureau Ovale. Elle deviendra l’une des femmes les plus puissantes du monde, tant l’ancienne Secrétaire d’État, méfiante et secrète, ne fait confiance qu'à un cercle restreint de collaborateurs loyaux.

Son mari n’est pas un inconnu. Anthony Weiner, ancien représentant au Congrès, ancien candidat à la mairie de New York, est une figure des cercles Clinton. L’histoire était belle, elle ressemblait tant à l’Amérique, un juif de Brooklyn qui épouse une musulmane pratiquante, tous les deux rêvaient de conquérir ensemble le pouvoir.

> Huma Abedin Separates From Anthony Weiner | MSNBC

>

Pourquoi les Américains se passionnent-ils pour cette affaire ?

Parce que Anthony Weiner est depuis plusieurs années une cible de choix des humoristes américains qui ne sont pas privés de se moquer de son goût pour le "sexting", les SMS et messages électroniques sexuels.

Déjà en 2011 (son épouse travaillait alors au Département d’Etat avec Hillary Clinton ndlr) il avait posté par erreur sur son fil Twitter des photos explicites adressées à une jeune femme qui le suivait sur le réseau social. Sur l’une d’entre elles, on l’apercevait à moitié nu, sur une autre, on distinguait son sexe en érection moulé par son caleçon.



Weiner avait été obligé de démissionner du Congrès. En 2013, après s’être affiché avec son épouse dans le New York Times Magazine pour tenter de se racheter et il était parti à la conquête de la mairie de New York… avant de voir renoncer à sa campagne après un nouveau scandale de photos explicites envoyée à une jeune femme. Dimanche nouvelle frasque, alors que son épouse est occupée par la campagne Clinton, le New York Post a révélé de nouvelles photos de Weiner, encore une fois adressées à des correspondantes sur Internet. Encore la même excitation de s’afficher à moitié nu en montrant distinctement son caleçon moulant.



Mais ce qui rend cette troisième série de photos particulièrement gênante, c’est qu’on aperçoit près de son corps dénudé, sur le lit, l’enfant qu’il a eu avec Huma Abedin. Et puis, le temps est venu de dire les choses, d’appeler un chat un chat, et une saucisse une saucisse. Ce qui rend ce feuilleton particulièrement drôle pour les Américains, c’est que Weiner se prononce comme "wiener", ce qui veut dire saucisse (comme celle qu’on met dans le hot dog ndlr). Wiener est en fait le mot d’argot pour désigner le pénis.



D’où les jeux de mots que se sont amusés à faire rapidement les sites conservateurs qui se servent de cette histoire pour moquer le camp Clinton. Dans celui-ci, il est question de rompre la relation en coupant la "saucisse".

BREAKING: HUMA CUTS WEINER OFFhttps://t.co/XK371Zkto4 pic.twitter.com/u0QHPqaENq — The Daily Caller (@DailyCaller) 29 août 2016

Et sans attendre, les humoristes, comme Stephen Colbert du Late Show sur CBS s’en sont délectés en multipliant les allusions à l’érection.

