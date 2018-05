Pourquoi la Papouasie-Nouvelle-Guinée va interdire Facebook pendant un mois

publié le 30/05/2018 à 16:18

Imaginez que tout un pays soit privé de Facebook pendant un mois. Impossible ? Et pourtant, c'est ce qu'il va arriver à l'ensemble des Papouans-Néo-Guinéens. Ce mardi 29 mai, le ministre de la communication Sam Basil a déclaré que le réseau social serait suspendu pendant un mois dans le pays afin de partir à la chasse aux données.



"Cette durée permettra de collecter des informations pour identifier les utilisateurs qui se cachent derrière de faux comptes, qui téléchargent des images pornographiques et qui affichent des informations fausses et trompeuses sur Facebook, pour que ces comptes soient filtrés et supprimés" a-t-il expliqué dans une interview au Papua New Guinea Post Courier, sans préciser la date à laquelle la mesure sera mise en oeuvre.

Cette mesure s'inscrit dans le "Cyber Crime Act" entré en vigueur en 2016. Le ministre déclare ainsi prendre cette mesure pour "s'assurer que la loi est respectée et que les malfaiteurs soient identifiés et punis en conséquence. Nous ne pouvons plus permettre les abus de Facebook sur le territoire."

Vers un réseau social local ?

Mais le ministre de la communication va même plus loin. Il évoque ainsi la création de leur propre réseau social : "Si nécessaire, nous pourrons rassembler nos développeurs d’applications locales pour créer un site plus propice à la communication entre les habitants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et avec l’étranger".



À demi mot, celui qui s'était dit préoccupé par le scandale Cambridge Analytica laisse ainsi la porte ouverte à une interdiction de Facebook en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'instar de la Chine.