Mahmoud Abbas s'est attiré les foudres de la communauté internationale. Lundi soir, devant les centaines de délégués du Parlement de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), le président de la Palestine a tenu des propos jugés antisémites.



"Du XIe siècle jusqu'à l'Holocauste qui s'est produit en Allemagne, les juifs vivant en Europe de l'ouest et de l'est ont été la cible de massacres tous les 10 ou 15 ans. Mais pourquoi est-ce arrivé ? Ils disent : 'Parce que nous sommes juifs' (...) L'hostilité contre les juifs n'est pas due à leur religion, mais plutôt à leur fonction sociale", a estimé le chef de la Palestine en précisant qu'il voulait dire "leurs fonctions sociales liées aux banques et aux (prêts avec) intérêts". Selon lui, les juifs dans les pays arabes n'ont pas subi les mêmes persécutions.

Mahmoud Abbas est tombé plus bas que jamais David Friedman, ambassadeur américain en Israël





Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères Emmanuel Nahshon a accusé Mahmoud Abbas "d'attiser la haine religieuse et nationaliste contre le peuple juif et Israël", et l'ambassadeur américain en Israël David Friedman, juif lui-même, a estimé que M. Abbas était "tombé plus bas que jamais". "Tous ceux qui pensent que c'est à cause d'Israël que nous n'avons pas la paix feraient bien d'y réfléchir à deux fois", a-t-il ajouté.

Mahmoud Abbas a "fait preuve d'un antisémitisme primaire d'autant plus choquant qu'il se présente comme voulant conclure la paix avec Israël, alors qu'il attise la haine religieuse et nationaliste contre le peuple juif et Israël", a estimé M. Nahshon.



L'envoyé des États-Unis pour le Moyen-Orient Jason Greenblatt a qualifié ces propos de "très regrettables, très alarmants et terriblement décourageants". Il a appelé sur Twitter à leur "condamnation inconditionnelle par tous".



Les propos sur les juifs du dirigeant palestinien Mahmoud Abbas sont "inacceptables" et "profondément troublants", a dénoncé à son tour le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Proche-Orient, Nickolay Mladenov, mercredi dans un communiqué.