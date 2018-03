Paradis fiscaux : quels pays figurent sur la "liste noire" de l'Union européenne ?

publié le 15/03/2018 à 18:35

L'Union européenne distribue les bons et les mauvais points. Mardi 13 mars, les ministres des Finances de l'UE ont ajouté trois nouveaux pays à leur "liste noire" des paradis fiscaux : Saint-Christophe-et-Niévès, les Bahamas et les îles Vierges des Etats-Unis.



Ces pays faisaient partie de huit juridictions situées dans les Caraïbes qui avaient été dévastées par les ouragans Maria et Irma en septembre 2017. Ils avaient pu bénéficier d'un sursis pour donner des engagements de bonne conduite en matière fiscale à l'UE, en raison de leur situation difficile.

Parallèlement, trois pays qui avaient été placés sur la "liste noire" en ont été retirés : Bahreïn, les îles Marshall et Sainte-Lucie. Ils se retrouvent sur la "liste grise" des pays ayant pris des engagements de bonne conduite en matière fiscale. Ils feront l'objet d'un suivi.

Plus de 62 pays sur la "liste grise"

Avec trois entrants et trois sortants, le nombre de pays figurant sur cette "liste noire" devrait rester à neuf. Outre les trois nouveaux pays des Caraïbes, la liste comprend Guam, la Namibie, Palaos, les Samoa, les Samoa américaines et Trinité-et-Tobago.





Adoptée le 5 décembre 2017 dans le sillage d'une série de scandales d'évasion fiscale, la liste noire de l'Union européenne contenait au départ 17 pays. Elle avait déjà été réduite de moitié le 23 janvier 2018 puisque huit pays, dont le Panama, s'étaient engagés à "remédier aux inquiétudes de l'UE" et avaient été transférés sur la "liste grise". Cette réduction avait provoqué l'indignation des eurodéputés verts et de nombreuses ONG, qui jugeaient "trop imprécise" la liste de ces engagements.



La "liste grise", qui comptait au départ 47 pays, en contient aujourd'hui 62 dont la Suisse, la Turquie, le Qatar ou encore Taïwan.