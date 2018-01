publié le 01/01/2018 à 08:44

"HAPPY NEW YEAR ! We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN, and much faster than anyone thought possible !" (Bonne année ! Nous sommes en train de rendre à l'Amérique sa grandeur, et beaucoup plus rapidement que ce que tout le monde pouvait imaginer, ndlr). Voici le dernier d'une très longue série de tweets publiés par Donald Trump en 2017. Dimanche 31 décembre, le président américain a marqué le dernier jour de l'année par une nouvelle salve de gazouillis célébrant son début de mandat et plaçant les jalons pour les élections législatives de 2018.



S'adressant une fois encore aux Américains sur sa plateforme préférée, le Président a retweeté un article saluant l'année record enregistrée à Wall Street en l'accompagnant d'une pique à l'adresse des démocrates et de son ancienne rivale à la présidentielle du 8 novembre 2016, Hillary Clinton. "Si les Dems (Hillary la crapule) avaient été élus, vos actions auraient perdu 50% par rapport à leur valeur le jour de l'élection. Maintenant elles ont un bel avenir - et ça ne fait que commencer !", a-t-il cinglé depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

If the Dems (Crooked Hillary) got elected, your stocks would be down 50% from values on Election Day. Now they have a great future - and just beginning! https://t.co/9TzSC8F8vY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 décembre 2017

Le Républicain s'est ensuite tourné vers les élections législatives de novembre 2018, lors desquelles les Républicains devront défendre leur majorité au Congrès. "Pourquoi des électeurs intelligents voudraient-ils envoyer des Démocrates au Congrès lors de l'élection de 2018 alors que leurs politiques vont complètement tuer la grande richesse créée depuis l'élection ?"

Donald Trump a ensuite élargi, au-delà de l'économie, la liste de ce qu'il considère comme des promesses de campagne tenues et des accomplissements, évoquant tour à tour la lutte contre l'État islamique (EI), les réformes au ministère chargé des anciens combattants (VA), la défense du droit des porter des armes (en se basant sur le deuxième amendement de la constitution des Etats-Unis), les nominations de magistrats républicains ainsi que sa promesse de renforcer la frontière avec le Mexique.



"Les gens s'en sortent beaucoup mieux maintenant, sans parler de l'EI, VA, les juges, une frontière sûre, le 2e A, les baisses d'impôts & plus ?", s'est réjoui le président américain. Peu après, le locataire de la Maison-Blanche a évoqué le passage au Nouvel An. "Au moment où notre pays devient rapidement plus fort et plus intelligent, je veux souhaiter à tous mes amis, partisans, ennemis, à ceux qui me détestent, et même aux très partisans Fake News Media, une belle nouvelle année", a-t-il écrit. "2018 sera une grande année pour l'Amérique!"

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 décembre 2017

Donald Trump appelle "Fake News Media" les grands médias américains qu'il accuse de traiter sa présidence de manière systématiquement négative. Célèbre pour ses tweets au ton direct, parfois à l'emporte-pièce, qui ont rythmé une campagne électorale sans précédent aux États-Unis puis un début de mandat houleux, le Président avait défendu samedi soir son usage intensif des réseaux sociaux en attaquant les grands médias, qu'il accuse de donner de "fausses informations" ("fake news").



"J'utilise les réseaux sociaux pas parce que j'aime ça, mais parce que c'est la seule façon de combattre une 'presse' très malhonnête et injuste, qu'on qualifie maintenant souvent de médias des fausses informations. Des 'sources' bidons et inexistantes sont utilisées plus que jamais. Beaucoup d'histoires et d'articles sont de la pure fiction !" avait-il affirmé.