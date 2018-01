publié le 08/01/2018 à 16:14

Les images sont impressionnantes : des fumées épaisses s'échappent de l'un des gratte-ciels les plus célèbres de New York. Un incendie s'est déclaré dans la Trump Tower ce lundi 8 janvier. Deux personnes ont été blessées, dont une grave, selon plusieurs médias américains.



Le sinistre dans cette tour de 58 étages de la 5e Avenue, où résidait Donald Trump avant de devenir président des États-Unis et où vivent encore ses deux fils aînés, est survenu juste avant 7 heures locales dans le système de chauffage et de ventilation situé sur le toit de ce gratte-ciel, a précisé Ken Reilly, le porte-parole.

Quelque 26 unités, soit 84 pompiers, ont été dépêchés sur les lieux et l'incendie était sous contrôle vers 8H15, a-t-il précisé. Il n'a pu donner aucune information sur le blessé.

Le fils cadet de Trump, Eric Trump, qui a repris avec son aîné Donald Junior la direction de la Trump Organization, entité qui chapeaute les affaires du président et a aussi son siège dans la tour, a tweeté peu après pour confirmer qu'un "petit incendie électrique avait eu lieu dans une tour de refroidissement".



Les pompiers new-yorkais "sont arrivés en quelques minutes et ont fait un travail formidable", a-t-il ajouté, les qualifiant de "héros". Les pompiers new-yorkais sont souvent considérés comme des héros depuis les attentats du 11 septembre 2001, où plus de 340 d'entre eux ont péri dans les tours du World Trade Center.

Incendie sur le toit de la Trump Tower, des pompiers sur place. On apercoit de la fumée. Le triplex de la famille Trump se trouve justement dans les derniers étages https://t.co/JAWL116Zga — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) 8 janvier 2018

DEVELOPING: Fire at New York City's Trump Tower; aerial views show firefighters on the roof pic.twitter.com/LBqYMCa1kG — CBS News (@CBSNews) 8 janvier 2018