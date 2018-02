Mini-krach boursier : la correction financière va-t-elle être profonde ?

publié le 06/02/2018 à 07:35

La première chose à bien noter, c'est que nous sortons d'une phase d'euphorie boursière anormalement longue. Il manquait probablement un peu de soubassement. On a construit un gratte-ciel qui montrait très haut, et on ne s'est pas tellement intéressé à certaines de ses fondations.



Il est clair que les résultats des entreprises ont toujours des limites. On s'est aperçu, par exemple, que Wall Street cavalait : il a dépassé les 26.000 points. On se souvient qu'il y a quelques années à peine, quand on était à la barre des 10.000 points c'était un exploit. On était entré dans une phase d'euphorie un peu inconséquente.

Deuxième point - et il est central dans la crise actuelle : l'exceptionnelle situation du marché de l'emploi aux États-Unis. Cela peut paraître paradoxal : les entreprises vont bien, le marché de l'emploi va bien. Tout le monde devrait être content. Et bien non, il y a toujours des grincheux.

Quand le chômage est extrêmement bas, vous avez immédiatement des tensions sur les qualifications et sur les rémunérations.