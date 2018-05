et AFP

Une nouvelle que Donald Trump s'est empressé de partager sur Twitter. Melania Trump est rentrée à la Maison Blanche samedi 19 mai, après une hospitalisation de cinq jours. Le président américain a assuré qu'elle va "très bien".



"Elle se repose confortablement et a toujours très bon moral", a indiqué la porte-parole de la "First Lady", remerciant les milliers de personnes qui lui ont envoyé des messages. Et Donald Trump d'ajouter sur Twitter : "Formidable d'avoir notre incroyable Première dame de retour à la Maison Blanche".

Visiblement peu attentif au correcteur automatique d'orthographe, il a poursuivi en assurant que "Melanie" se sentait très bien. Une gaffe que le président américain a rapidement balayé sous le tapis. Il a supprimé son tweet avant d'en renvoyer un mentionnant "Melania". "Merci à tous pour vos prières et vos messages!", a-t-il conclu.

Une Première dame appréciée

La Première dame a été hospitalisée lundi dernier pour un problème "bénin" au rein. Une intervention pratiquée à l'hôpital militaire de Walter Reed à Bethesda, dans la proche banlieue de Washington.



Très discrète, la troisième épouse de Donald Trump a su trouver ses marques à la Maison Blanche. Selon un sondage CNN/SSRS publié début mai, 57% des Américains ont une opinion positive d'elle, un chiffre en nette hausse par rapport à janvier. Plus surprenant encore, elle enregistre même un bond de 15% parmi l'électorat démocrate.