Maroc : une bousculade lors d'une distribution alimentaire fait au moins 15 morts

publié le 19/11/2017 à 17:03

La distribution de nourriture a viré au drame. Au moins quinze personnes sont mortes dimanche 19 novembre à Sidi Boulaalam, à environ 70 kilomètres d'Essaouira, lors d'une distribution d'aide alimentaire pour les villageois. D'après le site de la chaîne de télévision publique marocaine, 2M, toutes les victimes seraient des femmes de plus de 40 ans. Le bilan pourrait encore s’alourdir.



Des médias locaux ont affirmé qu'un "mécène" avait organisé en matinée l'opération d'aide alimentaire dans une échoppe de cette commune rurale. Mais il a vite été "submergé par la foule", composée de près de 800 personnes, principalement des femmes. Une enquête a été ouverte pour "déterminer les circonstances de l'incident et établir les responsabilités", selon les autorités marocaines.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que le roi Mohammed VI avait donné ses instructions pour "apporter l'aide et le soutien nécessaires aux familles des victimes et aux blessés". Le roi a également décidé de "prendre en charge personnellement les frais d'inhumation et des obsèques des victimes et des soins des blessés", d'après la même source.