Mokthar Belmokhtar a-t-il été tué ? Le jihadiste d'origine algérienne a été visé récemment par une frappe aérienne française en Libye. Cette dernière a eu lieu au mois de novembre, avec le soutien du renseignement américain, a annoncé un responsable américain, confirmant ainsi des informations parues dans le Wall Street Journal ce lundi 28 novembre. Une attaque aérienne qui illustre l'étendue de la coopération militaire et de renseignement entre les États-Unis et la France, selon le média américain.



Une information qui n'a cependant toujours pas été confirmée par la France, ni même par l'organisation terroriste. Mokhtar Belmokhtar a déjà été donné pour mort à plusieurs reprises, notamment en juin 2015 lors d'une frappe américaine en Libye. Chef du groupe Al-Mourabitoune qui a mené de nombreuses attaques sanglantes dans la région du Sahel, il est l'un des chefs islamistes extrémistes les plus recherchés de la région. Il milite pour une grande coalition avec les jihadistes du Niger, du Tchad et de Libye.

Après les attentats de Paris en novembre 2015, le président américain Barack Obama avait annoncé un renforcement des échanges d'informations entre les services de renseignement français et américains alors que les États-Unis avaient mis la tête du jihadiste à prix pour cinq millions d'euros.



Mokhtar "le Borgne" Belmokhtar

Né en juin 1972 à Ghardaïa, en Algérie aux portes du Sahara, Mokhtar Belmokhtar est un véritable vétéran du jihadisme. Il a combattu très jeune en Afghanistan en 1991, où il a perdu un œil, d'où son surnom, "le Borgne". La suite est un long CV au sein de plusieurs organisation terroriste : il a fait partie du Groupe islamique armé (GIA, démantelé en 2005), puis du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), une dissidence du GIA soutenue par Ben Laden, qui deviendra l'Aqmi, et avec lequel il entretiendra des rapports conflictuels.



L'Aqmi le destituera en 2012, pour insubordination. En 2013, il fusionne son groupe armé avec Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), une des formations jihadistes du nord du Mali visées par l'opération française Serval, lancée en janvier 2013. Dès lors, Al Mourabitoune, le nouveau groupe dont il prend la direction, officialise son ralliement à Aqmi en décembre 2015. Condamné à mort à deux reprises par la justice algérienne, Mokhtar Belmokhtar aurait commandité l'assassinat de quatre Français en Mauritanie en décembre 2007, et les enlèvements de deux Canadiens en 2008, et de trois Espagnols et deux Italiens en 2009.