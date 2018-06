Le "terrible" coup de téléphone entre Macron et Trump

Emmanuel Macron et Donald Trump lors d'une conférence de presse à Washington, le 24 avril 2018

publié le 05/06/2018 à 10:20

Finies les accolades, bises et tapes dans le dos amicales entre Donald Trump et Emmanuel Macron ? Selon les informations de CNN, l'appel passé entre les deux présidents le 31 mai dernier après l'annonce de nouvelles taxes douanières américaines sur l'acier et l'aluminium européens, se serait très mal passé.



"Juste mauvais. C'était terrible", explique une source. "Macron pensait qu'il pouvait dire le fond de sa pensée, étant donné leur relation. Mais Trump n'a pas supporté d'être critiqué comme ça."

Pendant cet appel, les deux présidents auraient discuté d'immigration, notamment en Libye, et de commerce. Sur ce sujet, Emmanuel Macron avait fermement condamné le revirement protectionniste des États-Unis avant de s'entretenir avec son homologue américain. "Cette décision n'est pas conforme au droit commercial international (...), donc elle est illégale. Je pense que cette décision est une erreur à plusieurs égards (...) car elle répond à des déséquilibres internationaux qui existent de la pire manière, c'est-à-dire en fragmentant et en faisant du nationalisme économique. Et le nationalisme, c'est la guerre (...) C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 30", avait-il expliqué. Des propos qui ont déclenché la colère de Donald Trump lors de leur entretien téléphonique.