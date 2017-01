LE CHIFFRE DU JOUR - Le programme d'échange d'étudiant européens fête sa troisième décennie ce lundi 9 janvier 2017.

Crédit : Jérôme Michaud / RTL Le programme Erasmus fête ses 30 ans

Le programme Erasmus a 30 ans. Un anniversaire qui est célébré notamment, ce lundi 9 janvier, à l'Odéon-Théâtre de l'Europe à Paris. Cette troisième décennie sera aussi fêtée tout au long de l'année dans les 33 pays qui participent à l'aventure.



C'est en 1987 que naît le programme Erasmus, baptisé en mémoire du moine humaniste de la Renaissance, Érasme. Au départ, seuls les étudiants européens pouvaient partir suivre une année de cours à l'étranger, dans les 11 premiers pays inscrits au programme. Aujourd'hui, Erasmus est devenu "Erasmus +", il intègre 33 pays et s'est ouvert aux élèves de primaire, du secondaire, des lycées professionnels et même aux demandeurs d'emplois.



Sur les 5 millions de personnes qui ont bénéficié de ce programme, 3,3 millions sont des étudiants. Le succès est tel qu'Erasmus a été mis à l'honneur au cinéma dans L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch, devenu culte en racontant les mésaventures sentimentales de Xavier (Romain Duris), un étudiant français en voyage d'études à Barcelone.



Une étude publiée en 2014 estimait d'ailleurs que, depuis le lancement d'Erasmus, plus d'un million de bébés sont nés de couples formés lors de ces séjours d'étude. Pour les responsables d'Erasmus+, qui viennent de dresser le bilan des 30 ans du programme, la construction d'"une citoyenneté européenne" et d'"une Union européenne plus équitable, plus inclusive et durable" est en marche. "Le succès est indéniable", abonde Jean-Luc Nahel, chargé des relations internationales à la Conférence des présidents d'universités (CPU) françaises. "Aujourd'hui, la mobilité internationale des étudiants est l'un des éléments qui permet de juger les universités".