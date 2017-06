Le procès de Bill Cosby, poursuivi pour agression sexuelle, annulé

et AFP

publié le 17/06/2017 à 17:01

C'est une victoire Bill Cosby. Accusé d'agression sexuelle sur Andrea Constand en 2004, l'acteur américain a vu son procès annulé ce samedi 17 mai. Le jury n'étant pas parvenu à déterminer un verdict à l'unanimité sur aucun des chefs d'accusation, après plus de 50 heures de délibérations.





À l'annonce de l'annulation de ce premier procès, le comédien de 79 ans n'a manifesté aucune réaction. Mais cette histoire est loin d'être terminée... Le procureur du comté de Montgomery, Kevin Steele, qui avait inculpé Bill Cosby, a immédiatement indiqué qu'il demanderait la tenue d'un nouveau procès, comme l'y autorise la loi. De plus, l'acteur demeure inculpé et en liberté sous caution, a précisé le juge.



Rendu célèbre par la série télévisée "The Cosby Show" (1984-1992), le comédien risquait jusqu'à 30 ans de prison. La justice américaine requiert l'unanimité du jury pour qu'un verdict puisse être prononcé. Jeudi, les jurés avaient déjà indiqué qu'ils se trouvaient dans l'impasse. Le juge leur avait demandé de poursuivre leurs débats. Plus de vingt heures de débats supplémentaires n'ont pas permis d'aboutir à un verdict.