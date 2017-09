"Le pape François, un dangereux gauchiste ?", interroge Nicolas Domenach

publié le 06/09/2017 à 09:43

"Ce pape blanc est un 'pape rouge' : c'est du moins c’est ce que trompettent les Trumpistes depuis plusieurs mois déjà, ces républicains américains qui ont détesté ses prises de position répétées en faveur de la Terre qui ne nous appartient pas et qu’il faut défendre car c’est l’œuvre de Dieu", note Nicolas Domenach. "Pour la hiérarchie romaine qu'il bouscule, ce François-là est aussi un dangereux semeur de désordre, lui qui ne cesse de rappeler que l'Église doit d'abord être celle des gens ordinaires et qui stigmatise les privilèges de la hiérarchie ecclésiastique", poursuit-il.



Le journaliste ajoute que l'actuel souverain pontifie "ne lâche rien, en dépit des pressions de tous ceux qui, comme dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, lui enjoignent de laisser à César ce qui revient à César et de s'occuper du ciel". Or "ses ouailles sont sur Terre, et ce François-là ne mollit pas, contrairement à d’autres !".

Pour Nicolas Domenach, François est d'abord "chrétien", dans le sens où "il revient au message originel du christianisme : le Christ était un exilé, qui nous a demandé d’accueillir celui qui frappe à notre porte". Et "pour ceux qui prônent l’exclusion, tout en invoquant Dieu, il faut enfermer ce pape à gauche afin de le disqualifier", tonne le journaliste.