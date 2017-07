et La rédaction numérique de RTL

publié le 08/07/2017 à 19:03

À Hambourg en Allemagne ce samedi 8 juillet, ambiance toujours électrique autour du G20 pour la troisième journée consécutive. Dans les rues, 20 000 manifestants de la gauche radicale étaient présents pour un face-à-face tendu cet après-midi entre les altermondialistes et la police. Sur le fond, ce sommet aura finalement permis quelques avancées dont un accord sur la lutte contre le terrorisme.



Un compromis a aussi finalement été trouvé sur les deux dossiers qui fâchent : climat et commerce. Emmanuel Macron a annoncé que la France organiserait un nouveau sommet climat le 12 décembre prochain, deux ans après la COP21 à Paris. Deux images que l'on retiendra également de ce G20 : Ivanka Trump, la fille du président américain, qui a remplacé son père à la table des dirigeants ce matin. La scène a évidemment été filmée par les caméras du monde entier. Quant à Emmanuel Macron, il a, une nouvelle fois, soigné sa communication. On l'a vu discuter avec des habitants de Hambourg, dans les rues de la ville.

À écouter également dans ce journal :

- La République en Marche devient un Parti comme les autres. Le mouvement qui a porté Emmanuel Macron à l’Elysée va chercher un nouvel élan lors de de sa première "convention" organisée ce samedi à Paris. 3.000 cadres du parti étaient réunis à La Villette à Paris. L'objectif : donner de véritables statuts au Parti créé par Emmanuel Macron en lui donnant un organigramme, même s'il faudra attendre un peu pour connaître les noms de ceux qui occuperont les postes clés.

- À Notre-Dame-des-Landes, pour la 17e année consécutive, les opposants à l'aéroport se sont réunis ce samedi pour leur rassemblement annuel. Plusieurs milliers de personnes réunies mais pas d'affrontements avec un esprit au contraire festif. Cela n'a pas empêché, évidemment, les discussions autour de la médiation voulue par le gouvernement. Médiation qui rendra ses conclusions dans six mois.



- 350 kilomètres de bouchons cumulés à la mi-journée. C'est loin des records, mais il y a pas mal de monde aujourd'hui sur les routes pour cette première vague de départs en vacances.



- Dans le Tour de France, pour la huitième étape aujourd'hui, nous avons droit à une deuxième victoire française. Après Arnaud Démare à Vittel, c'est l'Albigeois Lilian Calmejane qui l'a emporté cet après-midi aux Rousses. Christopher Froome est quant à lui toujours en jaune.



- En tennis, c'est fini pour Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga à Wimbledon. Monfils a vient d'être éliminé par un autre Français Adrian Mannarino, 51e joueur mondial en cinq sets. Tsonga s'est incliné face à l'Américain Sam Querrey.