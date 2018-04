Le Journal RTL de 6h30 du 10/04/2018 - Syrie : Trump annonce des "décisions majeures" et imminentes

et AFP

publié le 10/04/2018 à 07:39

L'attaque chimique présumée à Douma, près de Damas, a provoqué un tollé international. Premier à faire part de sa colère, Donald Trump a promis lundi 9 avril des "décisions majeures" pour "très bientôt" sur une possible action militaire américaine en Syrie. Le président américain a eu un nouvel entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, pour la deuxième fois en deux jours, les deux présidents souhaitant "une réaction ferme" de la communauté internationale.



À l'ONU, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, réclamée notamment par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, a débuté vers 19 heures GMT. Le trio occidental devait s'afficher uni face à la Russie pour montrer qu'il a essayé toutes les options diplomatiques avant un éventuel recours aux armes. Washington veut notamment réclamer une "enquête indépendante" sur l'attaque présumée de samedi aux "gaz toxiques" contre Douma, dernière poche rebelle aux abords de Damas, qui a été imputée au régime syrien. Et exiger que ses "auteurs" rendent des comptes.

À écouter également dans ce journal :

- Seine-et-Marne : un professeur condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec une élève, continue à la fréquenter, selon nos informations. Les parents de la jeune fille ont saisi le juge d'application des peines. L'enseignant est convoqué ce mardi 10 avril.



- Emmanuel Macron a déclaré lundi vouloir "réparer" le lien entre l'Église et l'État qui "s'est abîmé", dans un discours fleuve devant la Conférence des évêques, appelant les catholiques à "ne pas rester au seuil" de l'engagement politique.

- Notre-dame-des-Landes : les forces de l'ordre ont repris mardi à 6 heures les expulsions des occupants illégaux de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), au deuxième jour d'une opération massive qui s'annonce "de plus en plus compliquée" selon les autorités.



- SNCF : la grève reprendra vendredi 13 avril ou plus précisément jeudi soir, tandis que les députés ont validé lundi soir le changement de statut de la SNCF qui deviendra à partir du 1er janvier 2020 une Société Anonyme à capitaux publics.