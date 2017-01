LE CHIFFRE DU JOUR - En 2016, le pays a puisé 98% de son énergie dans les sources renouvelables comme l'énergie hydroélectrique ou géothermique.

Crédit : Flickr CC / Beth Rankin Le Costa Rica utilise son climat et ses ressources naturelles pour devenir quasiment indépendant des énergies fossiles.

par Camille Kaelblen publié le 04/01/2017 à 08:12

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Tous les pays ne sont pas égaux face au défi des énergies renouvelables. Mais en la matière, le Costa Rica fait particulièrement figure d'élève modèle : en 2016, ce petit pays d'Amérique du sud aura fonctionné à 98% grâce aux énergies vertes. Selon l'Institut costaricain d'électricité (ICE), le pays aura fonctionné 3 mois d'affilée dans utiliser la moindre énergie fossile et plus de deux tiers de l'année entièrement grâce aux énergies renouvelables.



À titre de comparaison, seulement 14% de l'énergie consommée en France provient de ressources vertes. Une proportion qu'elle veut faire grimper à 32% d'ici à 2030 dans le cadre de l'adoption de la loi relative à la transition énergétique. L'Union européenne prévoit quant à elle que 20% de l'énergie consommée soit produite grâce aux énergies renouvelables d'ici à 2020.

L'énergie hydroélectrique, une manne pour le Costa Rica

Pour réussir ce pari, le Costa Rica a mis à profit son climat et ses ressources naturelles. Selon le Costa Rica Energie Institute, 75% de l'énergie consommée a été produite grâce aux installations hydrauliques, alimentées par les nombreux cours d'eau du pays et une intense saison des pluies. La géothermie, les éoliennes constituent également une part importante de cette production. La biomasse et l'énergie solaire ont été utilisées dans de moindres proportions.



Et le pays ne compte pas arrêter d'investir dans les énergies vertes puisqu'en mars 2016, il a accueilli la plus grande centrale géothermique d'Amérique centrale. Le Costa Rica planifie la construction d'une septième centrale, dont la livraison est prévue pour 2019.