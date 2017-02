publié le 24/02/2017 à 11:26

Tous les éléments d'un parfait film d'espionnage sont décidément réunis. Le meurtre de Kim Jong-Nam, demi-frère en exil du leader nord-coréen, le 13 février à Kuala Lumpur, passionne autant qu'il terrifie. La police malaisienne a présenté les résultats d'une analyse toxicologique préliminaire vendredi 24 février. On y apprend que le poison utilisé par les assaillants était l'agent neurotoxique VX, indolore, inodore et hautement toxique et 10 fois plus mortelle que le gaz sarin. Des traces de VX, classé comme une arme de destruction massive par les Nations unies, ont été retrouvées dans des échantillons prélevés sur le visage et les yeux de Kim Jong-Nam.



Des images de vidéosurveillance de l'attaque perpétrée à l'aéroport de Kuala Lumpur montrent que Kim Jong-Nam a été approché par deux femmes qui semblent lui projeter quelque chose au visage. Cet homme corpulent âgé de 45 ans a ensuite été pris en charge par du personnel de l'aéroport et a succombé pendant son transfert à l'hôpital. Le VX s'attaque au système nerveux et musculaire, et peut provoquer la mort en quelques minutes après une exposition.

Les deux assaillantes savaient ce qu'elles faisaient

Le chef de la police malaisienne, Khalid Abu Bakar, avait indiqué mercredi que les deux femmes qui ont attrapé Kim par derrière savaient pertinemment qu'elles se rendaient coupables d'une attaque au poison, contredisant des affirmations selon lesquelles elles avaient été piégées par des inconnus et pensaient participer à un jeu télévisé. "La dame s'éloignait vers les toilettes avec les mains en avant. Elle était parfaitement au courant que c'était toxique et qu'elle devait se laver les mains" après, avait déclaré Khalid Abu Bakar.

Depuis le début de cette affaire, la Corée du Sud pointe du doigt son voisin du Nord, citant un "ordre permanent" du dirigeant Kim Jong-Un pour éliminer son demi-frère Kim Jong-Nam, un critique du régime le plus fermé au monde.

La Corée du Nord s'en prend à la Malaisie

Trois suspects sont en détention provisoire : les deux femmes, une Vietnamienne et une Indonésienne, ainsi qu'un Nord-Coréen. La police malaisienne soupçonne également quatre Nord-Coréens ayant fui la Malaisie le jour du crime pour regagner Pyongyang, et elle souhaite en interroger trois autres, parmi lesquels un diplomate à Kuala Lumpur. La police a reconnu qu'elle ne pourrait pas interroger le diplomate s'il ne se présentait pas de lui-même, en raison de son immunité diplomatique.



Jeudi, la Corée du Nord a rompu le silence depuis l'assassinat en tirant à boulets rouges sur la Malaisie. L'agence de presse officielle KCNA a accusé Kuala Lumpur d'être responsable du décès et de comploter avec la Corée du Sud, ennemi juré du Nord. KCNA a aussi critiqué la Malaisie pour ne pas avoir remis le corps à la partie nord-coréenne, "sous le prétexte absurde" qu'une comparaison des ADN avec une personne de la famille du défunt était nécessaire, a souligné l'agence sans citer une seule fois nommément Kim Jong-Nam. Aucun proche ne s'est présenté jusqu'ici à l'hôpital de Kuala Lumpur où la dépouille de Kim Jong-Nam est conservée.