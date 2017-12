Conflit israélo-palestinien : qu'est-ce qu'une intifada ?

publié le 08/12/2017 à 08:36

"Soulèvement". C'est la traduction littérale du mot arabe "intifada". Le terme désigne un mouvement de contestation populaire utilisé lors de conflits généralement situé au Proche-Orient ou au Maghreb. Le mouvement islamiste du Hamas a appelé jeudi 7 décembre à un nouveau soulèvement populaire palestinien après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël.



"On ne peut faire face à la politique sioniste soutenue par les États-Unis qu'en lançant une nouvelle intifada", a déclaré le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans un discours prononcé depuis la bande de Gaza le 7 décembre 2017.

Des manifestations sont prévues à la mi-journée à Ramallah, qui fait office de capitale politique palestinienne. Les Palestiniens ont appelé à une grève générale et à des manifestations dans les territoires occupés pour protester contre la décision de Donald Trump. Des forces de l'armée israélienne se sont déployées en prévision d'accrochages.

L'intifada, un moyen de lutte et de communication

L'intifada désigne un soulèvement, une contestation populaire. Elle se révèle être un moyen de communiquer pour la cause palestinienne. Soit par le moyen pacifique, avec des manifestations ou des rassemblements, soit par l'affrontement armé. Selon le contexte, cet appel a de forts risques de mettre le feu au poudre après la décision explosive de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.



La première intifada palestinienne est spontanée. Elle est aussi appelée "révolte des pierres" pour les jets de pierre palestiniens sur les soldats israéliens, a contribué à populariser cette révolte en 1987. Notamment en montrant le déséquilibre des forces en présence. Sous les caméras du monde entier, cette intifada s'est révélé être un moyen de communication pour la cause palestinienne.



Les différentes intifada palestiniennes depuis 1987

L'annonce du 7 décembre du Hamas pourrait déclencher la cinquième intifada palestinienne. La première avait eu lieu en 1987, elle avait fait connaitre ce terme depuis étroitement lié à la cause palestinienne. Jusqu'à 1993, la "guerre des pierres" a fait 1100 morts du côté palestinien et une trentaine du côté des soldats israéliens. C'est la signature des accords d'Oslo qui avait marqué la fin de cet affrontement.



La seconde intifada palestinienne avait eu lieu en 2000, au lendemain d'une visite controversée d'Ariel Sharon, alors premier ministre israélien, sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem.



Si une intifada peut-être déclenchée par un acte symbolique, elle peut aussi l'être après une véritable agression. Le 27 décembre 2008, à la suite de l'opération Plomb Durci menée par l'armée israélienne et qui fera par la suite 1300 morts palestiniens, Khaled Mechaal, chef du Hamas en exil, a déclaré sur la chaîne Al-Jazeera : "Nous appelons à une intifada contre l'ennemi israélien. La résistance doit se poursuivre pour que la Palestine se libère enfin et pour toujours".





La dernière intifada en date a eu lieu en 2015. Une vague de violence avait éclaté, notamment à Jérusalem. Elle avait portée le nom "d'intifada des couteaux" dans les médias internationaux.

