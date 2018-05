publié le 16/05/2018 à 04:08

Une affaire prise très au sérieux. D'après les informations de 20 Minutes, un train en partance de Notogawa est parti vendredi 11 mai avec 25 secondes d'avance. Prévu à 7h12, il aurait quitter la gare à 7h11 et 35 secondes.



Dans un pays où la ponctualité est d'or, ce départ anticipé a agacé certains passagers restés sur le quai. D'après le quotidien, l'un d'entre eux aurait même alerté la West Japan Railways qui lui a présenté ses excuses.

"Le grand désagrément infligé à nos clients était vraiment inexcusable (...). Nous allons évaluer soigneusement notre conduite et nous nous assurerons qu'un tel incident de se reproduira plus", a reconnu la compagnie dans un communiqué officiel.

Cet incident serait dû au chef de train qui a mal compris l'heure de départ, envoyant un signal au train pour qu'il quitte la gare plus tôt. Un malentendu qui rappelle celui d'un train entre Tokyo et Tsukuba qui était parti vingt secondes plus tôt en novembre dernier.