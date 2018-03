La mort d'Hitler et le permis de conduire dans La Curiosité

publié le 15/03/2018 à 12:00

Première partie : La mort d'Hitler

Le 30 avril 1945, Hitler se suicide avec sa jeune épouse Eva Braun dans son bunker, construit à 8,50 mètres sous les jardins de la nouvelle Chancellerie à Berlin. On ne retrouvera jamais leurs corps. Sont-ils réellement morts ? Auraient-ils pu fuir vers l'Amérique du sud ? Pendant des années les alliés vont les chercher dans le monde entier... jusqu’à ce qu'on découvre des restes dans les archives de l'ancien KGB.



Notre invité le journaliste Jean-Christophe Brisard a enquêté... Avec le médecin légiste et anthropologue Philippe Charlier, ils ont eu accès aux « restes » d’Hitler : des dents et un morceau de crâne. Ces restes sont-ils ceux du dictateur ? Le plus célèbre des cold-case enfin élucidé !



A voir : Le documentaire "Le mystère de la mort d’Hitler", diffusé sur France 2 le 20 mars 2018.

A lire : "La mort d’Hitler. Dans les dossiers secrets du KGB" par Jean Christophe Brisard et Lana Parshina, édition Fayard.



Deuxième partie : Le permis de conduire

Est-il permis de passer à l'orange ? D'utiliser son kit mains libres ? De dormir dans sa voiture, de se maquiller au volant ou de faire une petite gâterie au conducteur du véhicule ?



Si vous n'avez pas envie de vous avaler les 600 pages du Code la Route pour y trouver la réponse, écoutez l'émission... Notre invité Jean-Baptiste Iosca est avocat à la Cour et spécialiste des infractions routières. Il vous dira non sans humour ce qui est permis ou pas de faire au volant de votre véhicule afin de ne pas perdre tous vos points !



A lire : "Permis/Pas permis au volant", éditions de l'Archipel.



