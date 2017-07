Laganas, une des stations balnéaires les plus touristiques de l'île de Zante.

Bakari Henderson, touriste et étudiant américain de 22 ans, a été battu à mort à l'issue d'une dispute dans un bar de l'île grecque de Zante (Ouest). La police grecque a annoncé ce samedi 8 juillet avoir arrêté huit hommes, dont sept d'origine serbe, suspectés d'avoir frappé à mort le jeune homme. Deux des supects, un barman grec ainsi qu'un videur britannique d'origine serbe, ont été interpellés juste après le drame.



L'agression mortelle est survenue dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juillet à Laganas, une des stations balnéaires les plus touristiques de Zante. Concernant, leurs six complices présumés, des touristes serbes, ils ont été arrêtés dans la foulée, sur la base d'images vidéos provenant de caméras de sécurité alentours. Les suspects devaient être déféré devant le procureur dans la journée.

Plusieurs cas de violences mortelles recensés

Le décès du jeune étudiant, dont les parents étaient attendus sur l'île selon les médias grecs, a été constaté à son arrivée à l'hôpital. Il a été imputé à de graves blessures à la tête. Ce n'est pas une première puisque plusieurs cas de violences mortelles entre ou contre des touristes ont été recensés ces dernières années en Grèce, souvent favorisées par la consommation d'alcool.

Un touriste britannique de 19 ans était notamment décédé à Laganas en 2011 après une rixe avec deux chauffeurs de taxi grecs, tandis qu'un touriste australien avait été battu à mort en 2008 à Mykonos par deux videurs d'un bar.