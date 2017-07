et AFP

Malgré la fin du sommet du G20, qui occasionne de violentes manifestations à Hambourg depuis le 6 juillet, les violences continuent. Ainsi, de nouveaux heurts ont éclaté dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juillet dans les rues de la ville allemande où s'est tenue la rencontre des dirigeants du Groupe des 20, les 7 et 8 juillet.



La police a notamment annoncé sur Twitter que des manifestants ont incendié des véhicules. Ils se sont regroupés après la clôture du sommet dans le quartier de Schanzen, bastion local de la gauche radicale, où avaient déjà eu lieu plusieurs affrontements les jours précédents. Les manifestants ont été repoussés par la police à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Ces nouvelles violences ont fait de nouveaux blessés dans les rangs des forces de l'ordre ainsi que de nouvelles arrestations. Samedi 8 juillet, le dernier bilan communiqué par la police faisait état de 213 policiers blessés depuis jeudi et de 143 personnes interpellées. Le nombre des manifestants blessés n'était pas encore connu avec précision.

Des milliers de policiers mobilisés

Depuis le 6 juillet, environ 20.000 policiers venus de toute l'Allemagne ont été déployés à Hambourg face aux risques d'attentats et de débordements. Malgré tout, les nombreuses manifestations ont été difficiles à contenir, si bien que Melania Trump, première dame américaine, est restée bloquée dans sa résidence vendredi 7 juillet.

"L'État policier fait tout ce qu'il peut pour nous priver de notre droit à manifester", expliquait le militant d'extrême gauche Georg Ismail durant les heurts de vendredi. "Les guerres, le changement climatique et l'exploitation sont le résultat du système capitaliste que représente le G20".