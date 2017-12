publié le 15/12/2017 à 06:52

Omarosa : tout le monde l’appelle par son prénom. Comme Loana ou Moundir, en France. Elle est devenue extrêmement célèbre dans une télé-réalité en 2004, où elle incarnait en quelque sorte la méchante. Même après la fin de The Apprentice, elle a gardé cette image très controversée. Si on se souvient d'elle, c'est justement parce que tout le monde la déteste.



Cette émission était une sorte de Koh Lanta. Pas sur une île déserte, mais dans la jungle du business à Manhattan. Des stagiaires ambitieux se battaient pour être embauchés par un homme d'affaires, qui présentait l'émission et qui annonçait à la fin de chaque épisode qui était éliminé, en criant "You're fired !" ("Vous êtes viré !"). L'homme d'affaires a vu sa notoriété exploser après cette émission. Il s'appelle Donald Trump.

Omarosa Manigault Newman a continué à travailler avec Trump, qui l'a embauchée dans son équipe de campagne. Juste avant l'élection, celle-ci disait dans une interview : "Tous les détracteurs devront se prosterner devant le président Trump (...) C'est la revanche ultime de devenir l'homme le plus puissant de l'univers".

Psychodrame à la Maison Blanche

Quand il a été élu, elle a été embauchée à la Maison Blanche. Personne ne savait exactement ce qu'elle faisait. Seulement qu'elle avait un accès direct au Président, qui l'appelle parfois au milieu de la nuit. Mais comme c'est la seule noire parmi les principaux conseillers, elle a été plus ou moins chargée de nouer les contacts avec la communauté noire.



Sauf que mardi 12 décembre, le candidat soutenu par Trump a perdu dans l'Alabama, on en a parlé, notamment parce que la communauté noire (30% de la population) - et particulièrement les femmes noires - s'est davantage mobilisée dans les urnes pour faire barrage à ce candidat qui tenait entre autres des propos racistes.



Que s'est-il passé ce soir-là ? Psychodrame à la Maison Blanche : le directeur de cabinet est chargé de virer Omarosa. Elle s'indigne, veut se défendre, cherche à aller de force à l'étage où se trouvent les appartements privés du Président. L'alarme se déclenche. Elle est expulsée de force de la Maison Blanche. Le Secret Service désactive son badge.



Elle a menacé de tout raconter

Vraiment, on se croirait dans un épisode de télé-réalité. Encore plus lorsque l'on sait qu'il y a quelques heures, elle est venue à la télévision pour menacer de tout raconter, tout ce qu'elle sait sur les coulisses. Par exemple, pourquoi le Président a pris cet été la défense d'activistes néo nazis et du Ku Klux Klan.



Tout cela rappelle ce qu'avait dit Donald Trump à ses conseillers juste avant d'arriver la Maison Blanche : "Il faut penser à chaque journée comme à un épisode d'une émission de télévision où je me bats contre mes ennemis".