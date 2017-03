publié le 14/03/2017 à 07:45

L'hiver américain avait été anormalement doux, le climat est déréglé, les bourgeons ont trois semaines d'avance. Bien que le pays soit passé ce week-end à l'heure d'été, c’est bien l’hiver qui se rappelle ici avec un bon gros blizzard. "Stella", la plus grosse tempête de la saison, est est en train de remonter la côte Est. Elle va d’abord frapper Washington, puis Philadelphie, New York et Boston. On annonce entre 30 et 60 centimètres de neige à certains endroits. Ce n'est pas exceptionnel en plein hiver, mais très rare à la mi-mars, à quelques jours du printemps.



Entre 50 et 80 millions d'Américains vont être touchés, dont une vingtaine dans l’agglomération autour de New York, qui s'étale sur trois États. Plus de 6.000 vols ont été annulés, ce qui aura des conséquences dans tous les pays, puisque les avions ne peuvent pas opérer leurs rotations, et donc aussi en Europe, pour les nombreux vols transatlantiques.

Mais les autorités sont bien mieux équipées qu'en France, et sont plus prévoyantes. Le gouverneur de New York a déclaré l'état d’urgence : pas de bus, le trafic du métro suspendu pour toutes les lignes et les tronçons extérieures, le trafic limité sur les lignes en sous-sol. Les écoles sont fermées, un peu partout, de Philadelphie, New York, Boston.



Dans ces conditions, les déplacements devraient être réduits au strict minimum et les habitants étaient invités à rester chez eux sauf urgence. Le service de la météo nationale a aussi prévenu que des coupures d'électricité étaient possibles.