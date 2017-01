BILLET - Poutine et Trump bientôt main dans la main ? Voilà en tout cas un couple qui ne plait pas à tout le monde, en particulier en Europe.

par Éric Zemmour , Loïc Farge publié le 03/01/2017 à 12:57

"Les dirigeants européens ne sont jamais contents", tonne Éric Zemmour. "Quand Russes et Américains s'invectivent, se toisent et se menacent, les Européens s'effarouchent du retour de la guerre froide", constate-t-il. "Quand Donald Trump et Vladimir Poutine affichent leur bonne entente, voire leur complicité, la panique gagne à Bruxelles, Berlin, Paris", note encore le journaliste. "Tout ce que nos capitales comptent d’experts, de médias et d’élus monte au créneau pour dénoncer la naïveté et la faiblesse américaine", poursuit-il. Il fait remarquer que les mêmes "soulignent à l’envie les échecs économiques de la Russie".



Si la nouvelle entente entre Poutine et Trump "n’est pas sans arrière-pensées, ni contradictions", Éric Zemmour explique que les deux hommes "ont en commun l’essentiel : une conception fondée sur les relations entre États et les rapports de force". Ils incarnent "le retour d’une idéologie qui privilégie le patriotisme, l’enracinement des peuples, les traditions nationales". Conséquence : "Nos élites occidentales sont prises de panique".