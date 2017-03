publié le 21/03/2017 à 08:44

"On peut tout reprocher à Donald Trump, sauf de ne pas avoir le sens du spectacle, le sens du symbole, du geste qui marque, du geste qui frappe", affirme Éric Zemmour. En refusant dans un premier temps de serrer la main d'Angela Merkel, le président américain, "engagé dans une guerre à mort avec les médias", "aura montré qu'il ne se soumet pas aux sollicitations des photographes", décrypte-t-il.



"Son autre adversaire visé était bien sûr Angela Merkel et le monde qu'elle incarne et qu'elle dirige", poursuit-il, évoquant "le monde de la mondialisation, le monde du rejet des frontières, le monde du libre-échange, le monde du droit et du marché". Un monde que l'on connait depuis la chute de l'URSS il y a bientôt trente ans.

"Trump défend le monde d'hier, celui des nations, des États, des frontières, des peuples, de la souveraineté nationale. Le monde d'hier qui est en train de redevenir le monde de demain", conclut Éric Zemmour.